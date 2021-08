El llanto de Ochoa tras conquistar la medalla de bronce

CIUDAD DE MÉXICO.- Guillermo Ochoa vivió uno de los momentos más emotivos enfundado en el uniforme de la Selección Mexicana este viernes, luego de ganar la medalla de bronce de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Mientras el DT Jaime Lozano manifestaba el discurso final, las cámaras captaron al portero, quien se le vio sumamente conmovido y con lágrimas en los ojos.

Segundos más tarde, en entrevista con Marca Claro, Ochoa habló con la voz quebrada justo cuando recordó a uno de sus hijos, quien lamentó el largo viaje de trabajo que tuvo que encarar.

«Quería llevarle una medalla, no quería regresar a mi casa en México con las manos vacías, quería que mi familia cargara la medalla porque fue mucho sacrificio, mucho esfuerzo, muchos días sin descanso. Antes de venir para acá me despedí de mis hijos y mi hijo me dijo: ‘Papá, otra vez’, y te rompe el corazón», reveló Ochoa.

«Hay cosas que la gente y la prensa no ve. No saben de las malas comidas que tuvimos, los viajes, los problemas que hay en casa. Se nos juzga mucho, no hemos parado, estar en la élite no es sencillo, se nos exige física y sobre todo mentalmente. Nos propusimos ser los últimos en irnos, lo conseguimos y es una medalla que es para mi familia, siempre trato de dar lo mejor para mi país cada que juego», agregó.