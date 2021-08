En el PSG confían en poder fichar a Lionel Messi

CIUDAD DE MÉXICO, México.- El Paris Saint Germain luce como el gran favorito para poder fichar a Lionel Messi en este mercado de verano, el argentino concluyó su etapa como jugador del FC Barcelona y es agente libre.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el conjunto galo confía en encontrar pronto la estructura adecuada para poder sustentar la contratación del astro sudamericano.

Neymar Jr, amigo entrañable de Leo y estrella del PSG estaría presionando para que Messi llegue al futbol francés.

Paris Saint-Germain are confident to find the right ‘deal structure’ soon to sign Leo Messi after opening direct talks since yesterday. PSG are already working on Leo’s potential contract. 🇦🇷🚨 #Messi



Been told confidence is growing also in PSG dressing room – Neymar is pushing.