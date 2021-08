La emotiva despedida de Lionel Messi del FC Barcelona (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Mediante una emotiva conferencia de prensa, Lionel Messi se despidió el FC Barcelona.

El argentino, emotivamente tocado por su salida del cuadro blaugrana, no pudo evitar las lágrimas.

El astro sudamericano dejó en claro que hizo todo lo posible por quedarse con los culés y que incluso estuvo dispuesto a rebajar el 50% de su salario.

«No sé (si el Barça lo hizo todo por retenerme). Lo que tengo claro es que yo sí hice todo lo posible para quedarme. El club dice que fue por LaLiga. Aseguro que, por mi parte, hice todo lo posible. El año pasado no quería y lo dije. Este sí y no se pudo. Yo había bajado mi ficha al 50% y después no se me pidió más nada. No es verdad que se me pidiera nada más».

De igual manera, Messi señaló que la grandeza del Barcelona va más allá de él o de cualquier jugador.

«Barcelona es el equipo más grande del mundo. Seguramente van a seguir llegando más jugadores. Los jugadores pasan, el club es siempre más importante que cualquiera. La gente se va a acostumbrar, al principio va a ser raro, pero se acabarán acostumbrando.’’

Por último, sobre un posible regreso a la entidad catalana, el astro sudamericano confirmó que en algún momento le gustaría volver.

«Ojalá pueda volver en algún momento a ser parte de este club. Ojalá pueda aportar en algo para que este siga siendo el mejor club del mundo. Volveré cuando termine fuera, porque Barcelona es nuestra casa y así se lo prometí a mis hijos también».