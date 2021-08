Lionel Messi, decidido a fichar por el PSG

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lionel Messi habría decidido fichar por el Paris Saint Germain de cara a la siguiente temporada.

De acuerdo con información del periodista Fabrizio Romano, el argentino está listo para aceptar la oferta del PSG.

Jorge Messi, padre y representante del sudamericano habría recibido el contrato oficial de su hijo hoy y en cuestión de horas el acuerdo podría oficializarse.

Leo Messi is set to join Paris Saint-Germain, confirmed. Jorge Messi received official contract today morning, after talks since Thursday. 🚨🇦🇷 #Messi



Messi is ready to accept – he’ll sign with PSG once final details will be fixed. Now planning for travel, medical, unveiling. 🇫🇷 pic.twitter.com/b28XC5DBoR