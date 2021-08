Reportan acuerdo total entre Lionel Messi y el PSG

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Lionel Messi habría aceptado la oferta del Paris Saint Germain, el argentino reforzará al cuadro galo de cara a la siguiente temporada.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el astro sudamericano firmó hasta 2024 con la opción de renovar contrato hasta 2024.

El salario que Messi estaría percibiendo es de 35 millones de euros por temporada, en las próximas horas Lionel estaría arribando a París.

Lionel Messi joins PSG… HERE WE GO! Total agreement completed on a two-years contract. Option to extend until June 2024. Salary around €35m net per season add ons included. 🇦🇷🇫🇷 #Messi



Messi has definitely accepted PSG contract proposal and will be in Paris in the next hours. pic.twitter.com/DiM5jNzxTA