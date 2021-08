Miguel Herrera aquejó complicidad arbitral en derrota de Tigres

SEATTLE.- Tigres quedó eliminado de la Leagues Cup por el Seattle Sounders tras un contundente 3-0 en contra pero, ni así, Miguel Herrera dejó de hablar del trabajo arbitral.

De acuerdo con el “Piojo”, el partido tuvo cierto favoritismo hacia el equipo local y, en términos generales, el propio torneo está hecho para que lo ganan clubes estadounidenses.

«Son torneos en los que el día de mañana esperemos se vayan organizando mejor, que sea ida y vuelta, vienes aquí a su merced, a sus casas, con su balones, con sus árbitros que no les gusta que los mexicanos ganen, este panameño (John Pitti) siempre tiene algo en contra de los clubes mexicanos y selección mexicana», declaró en conferencia.

«Venimos a una cancha buena, un público que no es hostil y que pensamos que venimos a jugar con todo en contra, ojalá el torneo vaya tomando fuerza para enfrentar a los equipos, que sea ida y vuelta porque sería más atractivo ver a la MLS jugando en canchas mexicanas», agregó Herrera.

El estratega también apuntaló contra sus propios jugadores, cuya intensidad, asegura, está dejando mucho que desear.

«El equipo no está teniendo la intensidad que queremos, se está parando, los rivales no paran corren, después de que me mostraron contra Santos con diez hombres y lo pasamos por arriba y le sacamos un resultado, el que no corre en este equipo no jugará, tenemos que tenerlo claro porque si queremos que sea más dinámico y se mantengan en los primeros planos el equipo tiene que correr cuando tenga o no la pelota”, puntualizó.