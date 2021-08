‘Chicharito’, abierto a escuchar quejas de seleccionados

LOS ÁNGELES.- Javier Hernández está lejos de regresar a la Selección Mexicana y desde el LA Galaxy pidió que le sean manifestadas cualquier tipo de quejas hacia su persona de parte de seleccionados, si es que las hay.

Últimamente ha trascendido que el “Chicharito” tendría un marcado distanciamiento con ciertos futbolistas nacionales, así que él solicitó que le sea dicho cualquier tipo de inquietud, cosa que él haría.

«Si en la Selección Mexicana hay compañeros que tienen problemas, me encantaría que me buscaran y que me lo dijeran de frente, así como yo también siempre lo he dicho todo de frente», mencionó a ESPN.

🧐 ¿Chicharito quiere volver a Selección?



🧐 ¿Se ve en el mundial? #ChicharitoPicante con @SergioADippW esta noche 11:00 pm por 📺 ESPN 2 pic.twitter.com/8FiRec78Z8 — Futbol Picante (@futpicante) August 12, 2021

Para esto, el goleador del Tricolor recalcó que, de su parte, no tiene problemas con ningún jugador, sin embargo reconoció que no tiene empacho en cuestionar cosas con las que no está de acuerdo al interior del grupo.

«Me sorprende muchísimo porque nunca he tenido ningún problema con ninguno de mis compañeros, pero tampoco he tenido ningún problema para decirle lo bueno así como tampoco me he callado si yo veo algo en lo que no estoy de acuerdo», destacó.

Hernández, quien tiene el deseo de regresar a Selección, está en el proceso final de su recuperación y espera estar listo para el All-Star Game de la MLS a disputarse el próximo 25 de agosto.