Las palabras de Rogelio Funes Mori tras convertirse en el máximo goleador en la historia de Rayados

MONTERREY, Nuevo León.- Tras finalmente convertirse en el máximo goleador en la historia de Rayados, Rogelio Funes Mori habló sobre dicho logro.

El atacante naturalizado mexicano se metió en una sequía de 822 minutos sin poder anotar y tras lograr romperla y ser el máximo romperedes de los regios, el »Mellizo» dejó en claro que su intención es seguir haciendo historia.

«A seguir haciendo historia, no me puedo quedar con esto, creciendo como futbolista, como profesional, como persona. La verdad con la gente agradecimiento, la gente estaba más desesperada que yo, me lo hacían saber día a día en la calle, así siempre muy agradecido, que gracias a la gente el club es grandísimo».

«La verdad muy orgulloso, muy contento, se hizo esperar; al principio me costó, pero bueno estoy muy contento, era el objetivo. Lo importante es que ganamos, seguimos sumando, quizá en el primer tiempo no jugamos bien, ya después en el segundo tiempo pudimos asentar el partido»