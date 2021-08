»Con la afición no me puedo meter» Víctor Manuel Vucetich

GUADALAJARA, Jalisco.- Tras la goleada que sufrió Chivas ayer en la jornada 5 del Apertura 2021 ante León donde los panzas verdes se llevaron el encuentro 0-3, en el Estadio Akron retumbó el grito ‘’Fuera Vuce’’ al terminar el partido.

La afición rojiblanca no pudo ocultar su molestia con el entrenador del Guadalajara, Víctor Manuel Vucetich y varios lo quieren fuera de la dirección técnica del club.

“Fuera, Vuce!” Grita la gente en el Akron. León 3-0 Chivas… se desmoronó el Rebaño. pic.twitter.com/rZWJXfVyrj — Raymundo González (@rgtito) August 19, 2021

Ante esta situación, el timonel mexicano dejó en claro que la afición puede manifestarse como le apetezca pero a él le interesa el funcionamiento de los tapatíos.

“Con la gente no me puedo meter, ellos pueden opinar lo que quieran y estamos dispuestos con la directiva. Siento impotencia porque el equipo no está respondiendo y a consecuencia de esto es la reacción de la gente, la gente puede opinar lo que quiera, pero lo que a mi me importa es el funcionamiento”