Rodolfo Pizarro anotó gol del triunfo para Inter Miami en tiempo agregado ante Chicago Fire (VIDEO)

MIAMI, Florida.- Rodolfo Pizarro hizo el gol de la victoria para el Inter Miami en el partido de ayer ante Chicago Fire, el ex jugador de Chivas anotó en los minutos finales.

El mediocampista tampiqueño hizo el 3-2 definitivo en tiempo agregado tras una asistencia de Víctor Ulloa.

Cabe destacar que este fue el primer gol para Pizarro en esta temporada de la MLS, solamente tenía una asistencia.

Aquí el video:

🗣️ @RPIZARROT IN STOPPAGE TIME!



Gonzalo Higuaín carves the defense to help set up the #InterMiamiCF game winner! pic.twitter.com/dXJMwiCDrb