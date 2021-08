¿Y las lesiones, Miguel?

Los Tigres ganaron y golearon al Mazatlán, pero fue un partido que originó muchos cambios tácticos para Miguel Herrera quien sufrió cuatro lesionados durante el partido.

“Dos lesiones seguidas, todos estaban bien en la semana, no tenían cansancio, por ahí un poco Rafa que en los primeros días dijo que estaba cansado de los partidos, pero íbamos sobrellevando, antes de cualquier duda se expone el músculo y pide su cambio, la lesión de Vigón que es un fuerte golpe, en menos de 30 minutos nos hace modificar todo el planteamiento»

«Luis me manifestó que estaba cansado de la selección, el trajinar acá era importante, necesitábamos de su presencia, la humedad y calor de hoy hace más de la cuenta en el jugador, vamos a esperar los análisis para determinar qué es lo que es, ya nos tocan semanas largas, de poder trabajar y recuperar bien el equipo, hacerlo bien y recuperar a los muchachos que se han desgastado bastante en los juegos y afortunadamente hemos sacado puntos, tenemos la posibilidad de dejarlos descansar y recuperarlos bien y tenerlos a punto»comentó Miguel.

MIGUEL ACLARA QUE SE TRABAJA BIEN FÍSICAMENTE EN TIGRES

Por otro lado el Piojo, se molestó un poco cuando se le cuestionó en conferencia al término del partido, si el trabajo físico no está funcionando por tener tantos lesionados en seis partidos.

«Es importante que ahora los dejo entrar a los entrenamientos y ustedes ven quien esta y quien no, hay gente que dejamos arriba en trabajos específicos de recuperación, dándoles rehabilitación por exceso de trabajo y cansancio, que llegan cargados, es normal, y reitero, los dejo entrar, ustedes graban y hay veces que a Rafa lo dejamos arriba para que se recupere bien, Luis le dimos la posibilidad después de la suspensión de descansar bien para tenerlo a punto, me sorprende lo de leo porque venía muy bien, se manifestó que estaba entero. Reitero, le hemos dado trabajo debido, descanso debido, hemos tenido jornadas dobles, viajes, cosas que nos han llevado a que el equipo tenga mejor descanso. Tratamos de hacer lo mejor posible, este es un deporte de alto rendimiento, de mucha exigencia y a veces el jugador se excede, siempre les pregunto cómo están para poder manejarlos como cuerpo técnico, a veces el jugador no quiere decir que está cansado porque quiere jugar y estar dentro y se entiende, fue un poco de lo que hable con luis que venía cansado de la selección, pero lo recuperaremos de la mejor forma, se vana hacer estudios a los 4 jugadores que salieron, de terminando lo que diga el doctor se tomará la situación de rehabilitación para que lleguen a punto al partido», finalizó Miguel Herrera al término del partido.