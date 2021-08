Daniel Brailovsky señala que si América es campeón con gol de Renato Ibarra, no celebrará

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Tras concretarse el regreso de Renato Ibarra al América, ha existido mucha polémica alrededor de dicha situación.

Daniel Brailovsky, histórico ex jugador del conjunto de Coapa dejó en claro que si los azulcremas son campeones con gol de Ibarra, no va a festejarlo.

«Si el América es Campeón con gol de Renato, no lo voy a festejar; me va a encantar, pero no lo voy a festejar» declaró el ‘Ruso’.