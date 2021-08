Matías Almeyda jugará partido amistoso con leyendas de Chivas

GUADALAJARA, Jalisco.- Ver jugar a un extranjero con Chivas es algo que difícilmente pensábamos que nos iba a tocar ver, Matías Almeyda será el encargado de cumplir este escenario en un partido amistoso.

El entrenador del San José Earthquakes y ex director técnico del Rebaño Sagrado jugará un partido con leyendas del conjunto tapatío.

Almeyda confirmó que cumplirá un sueño para él que es jugar para Chivas y que lo hará con mucho gusto.

«Estoy a punto de cumplir un gran sueño de jugar para las Chivas… con un grupo de jugadores que han marcado historia. He sido invitado y con mucho honor y mucho gusto nos veremos ahí»

