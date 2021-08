Kylian Mbappé solo sueña con el Real Madrid

PARIS, Francia.- Kylian Mbappé solo sueña con jugar en el Real Madrid y todo parece indicar que tarde o temprano, dicho sueño se cumplirá.

De acuerdo con información de Fabrizio Romano, el campeón del mundo en Rusia 2018 con Francia le ha comunicado a su entorno que su única opción para ser su nuevo club es el conjunto blanco.

Mbappé desea llegar este mismo mercado de verano, pero si el PSG no llega a un acuerdo con los blancos por su venta, llegará el próximo verano como agente libre.

