Giro inesperado, Cristiano Ronaldo más cerca que nunca del Manchester United

TURÍN, Italia.- Aunque se decía que la llegada de Cristiano Ronaldo al Manchester City era inminente, el astro portugues estaría concretando su regreso al club donde comenzó a destacar con más fuerza en Europa, el Manchester United.

Los Red Devils estarían preparando un contrato oficial para CR7 con la propuesta oficial.

El United estaría confiado en que la negociación se cierre y es cuestión de tiempo para que el agente del ex jugador del Real Madrid, Jorge Mendes, reciba la oferta.

Manchester United are preparing their official contract proposal to Cristiano Ronaldo! Jorge Mendes will receive it soon. Man Utd are “confident” now. 🔴🇵🇹 #MUFC #Ronaldo



Paul Pogba is currently not involved in any talk. Man City are OUT of the race for Cristiano Ronaldo. pic.twitter.com/Ay4GUZfduS