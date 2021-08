PSG y Real Madrid, trabajando para llegar a un acuerdo por Kylian Mbappé

MADRID, España.- Continúa la novela de Kylian Mbappé en este mercado de verano y la operación estaría en su punto con más novedades de los últimos días.

El Real Madrid y el Paris Saint Germain estarían en negociaciones por Mbappé con la intención de llegar a un acuerdo.

Los intermediarios de ambos clubes estarían trabajando para poder llegar al mejor arreglo posible. Cabe destacar que la oferta de los merengues es de 170 millones de euros más 10 en variables.

La postura del Madrid es de calma total ya que saben que Mbappé solamente quiere jugar con los blancos.

Real Madrid and Paris Saint-Germain are in negotiation for Kylian Mbappé also today. Intermediaries at work to find the agreement – there’s €170m plus €10m add ons bid on the table. ⚪️ #RealMadrid



Real Madrid are “calm” and working on it – as they know Mbappé only wants Real.