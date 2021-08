Edson Álvarez anotó en la goleada del Ajax ante el Vitesse (VIDEO)

CIUDAD DE MÉXICO, México.- Edson Álvarez anotó en la goleada del Ajax 5-0 ante el Vitesse, el mexicano hizo su primer gol de la temporada.

El ex jugador del América marcó el 2-0 momentáneo al minuto 30 del partido con un remate de cabeza.

Con esta victoria, el Ajax se puso a dos puntos del PSV, que es líder actualmente de la Eredivisie.

Edson Álvarez gets his first goal of the season! Opportunistic strike from El Machín. #ElTriEng pic.twitter.com/NS7s50KB1e