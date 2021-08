Real Madrid se habría retirado de las negociaciones por Kylian Mbappé

MADRID, España.- Tras no poder llegar a un acuerdo con el Paris Saint Germain por Kylian Mbappé, el Real Madrid se habría retirado de las negociaciones.

El cuadro galo se habría mantenido en su postura de que no dejarán ir al atacante francés.

Ante esta situación, los merengues tendrían que fichar a Mbappé como agente libre hasta el siguiente mercado de verano.

Diversos medios en Europa fueron los encargados de señalar que los blancos se habrían retirado de las negociaciones.

Real Madrid has withdrawn from negotiations with PSG for Kylian Mbappe, per multiple reports. pic.twitter.com/qOpT0oeGUD