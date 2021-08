Santiago Muñoz, nuevo jugador del Newcastle United

TORREÓN, Coahuila.- Newcastle United anunció mediante sus redes sociales la llegada de Santiago Muñoz proveniente de Santos Laguna.

El atacante mexicano de 19 años de edad tendrá su primera experiencia en el futbol europeo tras no renovar contrato con Santos.

Muñoz será registrado con la categoría sub-23 de las urracas, con la posibilidad de tener minutos en el primer equipo.

✨ 𝗧𝗵𝗲 𝗗𝗿𝗲𝗮𝗺 𝗕𝗲𝗴𝗶𝗻𝘀… ✨



Newcastle United have completed the signing of 19-year old striker, Santiago Muñóz.



Welcome, Santi! 🙌🇲🇽