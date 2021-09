¿Carol Cázares el último fichaje de Tigres?

Con casi medio torneo jugado los planteles de Tigres Varonil y Femenil se tomaron la foto oficial del Grita MéxicoA21, momento que presentó una sorpresa dentro del plantel femenino, al contar con la presencia de la defensa Carol Cázares, que se tomó la foto con el plantel pese a que no se ha definido su situación.

Seleccionada mexicana en las categorías sub 15, sub 17 y sub 20, y formada en el futbol colegial de Estados Unidos, Cázares suma más de dos meses a prueba con ‘Las Amazonas’ con la esperanza de ser profesional, paso que podría dar con las actuales bicampeonas de la Liga MX Femenil.

La zaguera de 17 años no ha sido registrada con Tigres para este torneo, aunque aún se permite registrar más jugadores en el balompié mexicano, además de que recibió la playera 32 para la foto la cual no tiene dueña en la actual plantilla universitaria.