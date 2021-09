¿Otro naturalizado? Doria quiere ir al Tri

El defensa brasileño del Santos Laguna, Matheus Doria, expresó su deseo de ser llamado a la Selección Mexicana cuando termine su proceso de naturalización.

“Los tres años aquí han sido intensos y me han trataron como en casa, no solo a mi sino a mi familia. Me siento un mexicano más. Pelearé por un puesto después de que acabe el proceso de naturalización. Tengo que estar concentradísimo en Santos para mantener mi nivel y pelear por una oportunidad en la Selección Mexicana”, dijo el brasileño.

Recientemente el entrenador nacional Gerardo Martino convocó al argentino naturalizado mexicano Rogelio Funes Mori, delantero de los Rayados de Monterrey, por lo que habría posibilidades de una convocatoria de esta magnitud.

En el pasado México ha utilizado jugadores naturalizados en diferentes posiciones, pero recientemente ninguno ha sido en la defensa.

Doria jugó en el Botafogo y de ahí emigró al Olympique de Marsella, francés, y tras un breve paso en el futbol turco llego en 2018 al equipo lagunero.