Jordan Sierra tendría otra oportunidad con Tigres

A menos de 20 días para el cierre del mercado de pases en México, el plantel de Tigres sigue con una plaza de extranjero disponible, y las opciones en el mercado cada vez son menos, al grado que los felinos estarían listos para darle otra oportunidad al ecuatoriano Jordan Sierra.

Recientemente el portal Ecuagol dio a conocer que la U de Nuevo León no descarta ceder a Sierra a otro equipo, aunque no han podido concretar nada, así que en caso de no tener algún interesado en los próximos días, los auriazules tomarían la decisión de inscribir al mediocampista para lo que resta del Grita México A21.

Sierra sigue entrenando por su cuenta a la espera de definir su futuro, tras haber sido relacionado con Mazatlán y DC United en la MLS, pero ninguna de esas negociaciones pudo concretarse.