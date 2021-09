Explotó ‘Ramoncito’ contra ‘Vuce’: ¡No es DT para Chivas!

Ramón Morales criticó fuertemente al entrenador de las Chivas, Víctor Manuel Vucetich, tras las declaraciones del estratega en las que manfiestó sentirse en desventaja por no poder contar con jugadores extranjeros.

En una entrevista para TUDN, ‘Vuce» admitió que Chivas tenía es handicap a dierencia del resto de los demás equipos del futbol mexicano, su tradición de jugar solamente con elementos nacionales.

🐐¿Dirigir a @Chivas es la experiencia más difícil?



"Ha sido una desventaja, (jugar con puros mexicanos) es evidente que no puedes tener a los elementos que tú quisieras y otra problemática es el nivel que requiere Chivas"



Vucetich en exclusiva para @Lineade4TUDN 📺 pic.twitter.com/1ttNdbQqB7 — Línea de 4 (@Lineade4TUDN) September 2, 2021

Morales, ex jugador del Rebaño Sagrado y ahora entrenador, expresó que le molestó mucho las declaraciones del «Rey Midas», ya que antes de tomar el cargo conocía la política del equipo tapatío.

«Si tú como entrenador dices que no puedes ganar con mexicanos, no eres entrenador para Chivas. La verdad yo sí me molesté ahorita», dijo para TUDN, «ahora resulta que los demás campeonatos quiénes los ganaron, ¿extranjeros?, ¿aliens o qué?».