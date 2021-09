Florian Thauvin: «No estoy aquí para estar en la banca»

Con miras al juego de la fecha 8 contra León el plantel de Tigres sorprendió a propios y extraños al presentar en rueda de prensa a Florian Thauvin, en la que dejó en claro su gusto por llegar al futbol mexicano, pero también su ambición al señalar que ya esta listo para ser titular fijo con los regios.

‘Champion Du Monde’ empezó aclarando ciertas dudas existentes sobre su posición en el campo mencionando que «normalmente juego de extremo derecho, es la posición donde me siento mejor, puedo jugar de 10, estoy a la disposición del entrenador»

El ex jugador del Olympique de Marsella se mostró satisfecho por su arribo al futbol mexicano señalando que «es un cambio muy grande en mi vida. Estoy muy feliz aquí en México, me encanta la ciudad, el club y la mentalidad de la gente”, el también campeón mundial sub 20 resaltó la calidad de la Liga MX indicando que «el nivel del futbol mexicano es alto. En México los jugadores corren mucho más que en Francia”

También resaltó la expectativa generada por verlo junto a André-Pierre Gignac al decir que «tengo prisa que André regrese porque quiero jugar con él, nos conocemos muy bien en la cancha entonces ojalá que todo pase bien juntos».

Thauvin resaltó la emoción con la que espera el Clásico Regio mencionando que «tengo prisa de ver cómo son los clásicos aquí. Voy a jugar bien para que los aficionados sean felices”

Finalmente sobre sus actuaciones y su rol en el equipo Thauvin señaló sentirse en plenitud de condiciones para estar en el 11 titular de Tigres declarando que «es una cuestión de adaptación, no estoy aquí para estar en la banca, estoy aquí para jugar, estamos de acuerdo con Miguel que necesito tiempo, pero ahora estoy listo para empezar»