Diego Abreu cambiaría a México por Uruguay

En medio de un recambio generacional la Selección Mexicana estaría cerca de perder a una de sus grandes promesas, el delantero Diego Abreu, quien ha sido llamado por la Selección sub 20 de Uruguay la nación de sus padre y donde juega actualmente.

Fue el propio delantero de Defensor Sporting quien dio a conocer el llamado del combinado juvenil charrúa para sus próximos compromisos. El hijo del ‘Loco’ Abreu ha sido convocado a las Selecciones sub 16 y sub 18 de México, pero aún tiene la posibilidad de poder cambiar de equipo nacional, especialmente tras no poder ir a las últimas convocatorias del ‘Tri’ juvenil por las restricciones sanitarias.

Abreu está considerado como un prospecto de gran valor para México y Uruguay tras superar los 100 goles en las categorías inferiores de Defensor Sporting, lo cual ha aumentado las posibilidades de verlo pronto en Primera División Uruguaya, y que ha motivado a la federación sudamericana a convocarlo de inmediato.