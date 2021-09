Tigres Femenil entre las más populares del mundo

📲⚽ 5 most popular women's football clubs in the world ranked by total interactions on #twitter during august 2021! 🔃💙💬



1.@ArsenalWFC 882K



2.@FCBfemeni 522K



3.@ChelseaFCW 502K



4.@realmadridfem 350K



5.@TigresFemenil 343K pic.twitter.com/RtyHSKBAI2