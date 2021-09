Tigres recupera a sus figuras, Gignac y ‘Diente’ generan incógnita

A un día para el choque contra León el plantel de Tigres sigue recuperando figuras, pero también acumula dudas, ya que el entrenador Miguel Herrera confirmó que el regreso de André-Pierre Gignac y la titularidad de Nico López están en duda debido a temas de lesión.

En rueda de prensa el ‘Piojo’ confirmó que «el equipo está recuperando gente, en la banca estarán Guido y Carioca, estamos analizando la situación de André», además de mencionar que el ‘Chaka’ Rodríguez también irá al banco de suplentes tras haber estado con la Selección Mexicana en la última fecha FIFA.

Sobre la situación de Rodríguez mencionó que «Chaka no hizo fútbol con selección también lo cuidaron, el reporte de selección es que no ha hecho cancha, pura recuperación, tampoco podemos tirarlo en la cancha y pensar que vaya a regresar la molestia porque no hubo lesión pero el reporte de ellos es que no hizo trabajo de cancha, los viajes y partidos pegados no lo dejaron desenvolver en la cancha y nosotros tampoco lo vamos a iniciar, estará en la banca con la idea de que pueda ayudarnos, no tiene ninguna molestia, si necesito que esté en la cancha prefiero que sea de relevo»

Al hablar sobre el ‘Diente’ López el estratega felino indicó que un pequeño problema físico podría provocar la ausencia del uruguayo, en en busca de cuidarlo rumbo al Clásico Regio de la próxima semana. «Nico anda con una molestia, estamos analizando, es mejor perderse un partido y no un mes, no sabemos el 11 con el que iniciaremos» fueron las palabras de Herrera poniendo en duda la participación del goleador auriazul o el probable regreso como titular de Gignac.

Finalmente Herrera profundizó sobre la recuperación de ‘Dédé’ indicando que «ahora ya está recuperado, no al 100% por eso no puedo decir si va a iniciar o no», por lo cual la titularidad del francés se decidirá hasta pocas horas antes de enfrentar a ‘La Fiera’ en el Universitario.