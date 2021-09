‘Chicharito’ le lanza un guiño a la Selección Mexicana

El delantero del LA Galaxy, Javier «Chicharito» Hernández, manifestó que le desea lo mejor a la Selección Mexicana de Futbol y que integrar al TRI siempre ha sido un plus en su carrera.

El atacante, quien en la etapa de Gerardo Martino ha estado ausente de las convocactorias, declaró que se enfoca en dar su mejor rendimiento en su club para después tener posibilidades de ser tomado en cuenta en el equipo nacional.

«El tema de la Selección Mexicana como todo fanático siempre le vamos a desear lo mejor. Veremos qué va a ir sucediendo. Mi abuelo y mi padre me enseñaron que te debes al cien a tu equipo, la selección es un plus y un extra a tu trabajo, si se da bienvenido sea y si no, que la vida siga