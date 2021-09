Villarreal inscribe a mexicanos en la UEFA Youth League

Sobre la lista de la UYL:



❌Finalmente no han entrado Juancho, Andrés Campos, Pau Vidal, Pancho, Rubén Gómez y Sergio Camacho (pensando en el Villarreal 'C' para no dejar al equipo 'tiritando')



🇲🇽Santiago Montiel y Emiliano García, en la lista



🇦🇷Pomba se queda fuera