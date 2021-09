Diego Reyes quiere el Clásico como regalo de cumpleaños.

La edición 126 del Clásico Regio se encuentra a solo 4 días, y los jugadores de Tigres y Rayados suspiran por llevarse no sólo los 3 puntos sino el honor en el duelo que paraliza a Nuevo León, uno de los más interesados es el defensa felino Diego Reyes que espera celebrar su cumpleaños 29 con la victoria ante el Monterrey.

Reyes, quien viviría su segundo derby, aseguró en rueda de prensa que «en el Clásico Regio nos jugamos más de tres puntos, significa bastante, es un partido muy bonito ante uno de los equipos más fuertes, queremos llevarnos una victoria más en su casa», además de resaltar que «espero que me regalen la victoria, cumplo años ese día.

Pese a que los Tigres llegarán al juego con marca de 4 victorias seguidas contra el Monterrey no existe exceso de confianza en el plantel universitario mencionando que «no hay favoritos, son juegos distintos, quien juegue más en equipo va a conseguir la victoria, hay que partirnos el alma para conseguir esa victoria. El lunes si no ganamos, la carrilla va estar dura, estamos conscientes de lo que nos jugamos”.

Reyes resaltó el trabajo de marcar a Rogelio Funes Mori, señalando que será una de sus prioridades ya que “es buen delantero, vamos a tratar de pararlo en equipo, que no pueda hacer nada, siempre pegado a él para que no pueda hacer su función. «Va a ser un gran partido de nuestro lado, perfecto, que cada vez que lleguemos terminemos la jugada, si la perdemos no pasa nada, así visualizo, un juego intenso en el cual van a ver espacios, muchos manos a manos, hay que estar concentrados, va a ser interesante, bonito, cerrado, esperemos llevarnos la victoria”