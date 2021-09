‘Chofis’ quiere la revancha en Chivas

Después de marcar un hat-trick con San Jose Earthquakes Javier López ha atraído otra ves los ojos del futbol mexicano, y el ariete ha aprovechado el momento para dejar en claro su deseo de regresar a Chivas, club del cual salió por indisciplina.

En la rueda de prensa posterior al juego contra Salt Lake López declaró que «me queda poco de contrato (con los Erthquakes), me encantarían que me pudieran comprar. Mi carta pertenece a Chivas, si me toca regresar me daría mucho gusto, tengo otra revancha por allá».

What a night for Chofis. pic.twitter.com/zNVrARXhts — San Jose Earthquakes (@SJEarthquakes) September 16, 2021

El delantero mexicano suma 8 goles en 23 partidos de la actual campaña de la MLS, en donde se ha reencontrado con Matías Almeyda que lo dirigió en el ‘Rebaño Sagrado’ y que suena para volver a Guadalajara, lo que podría ser benéfico para los planes de revancha de López.