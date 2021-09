Jordan Sierra, el as bajo la manga de Tigres

A tan sólo unas horas para el cierre de mercado de pases en México los Tigres siguen buscando un último jugador para cubrir la plaza de extranjero que tienen vacante y han sonado toda clase de nombres, aunque el refuerzo podría ser un elemento que ya entrena con los felinos, el mediocampista Jordan Sierra.

Sierra, que participó en los últimos 3 torneos con los auriazules, no fue tomado en cuenta por Miguel Herrera para esta campaña pero no ha encontrado equipo tras ser relacionado con Mazatlán y DC United de la MLS, por lo cual ha seguido entrenando con el equipo y puede ser registrado en la Liga para que no pase un semestre inactivo.

Unidos vamos por el triunfo @TigresOficial pic.twitter.com/ZJUhIucjN2 — Alfonso De La Rosa (@boss2509) September 19, 2021

A raíz de la lesión del colombiano Francisco Meza los Tigres se quedaron con una plaza de extranjero de sobra y han sonado nombres como Mathías Laborda, Nicolás Figal, Dani Alves, Arturo Mina, Alexis Duarte y Nicolas N’Koulou del extranjero, hasta opciones nacionales como Jair Pereira y Mario de Luna sin que se concrete alguna hasta el momento.