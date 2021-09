«Yo la cag… y he aprendido de eso».- Salcedo

Carlos Salcedo, quien no apareció en la última convocatoria de la Selección Mexicana luego de que tuviera problemas con el cuerpo técnico encabezado por Gerardo Martino, rompió el silencio y admitió que la regó.

El jugador de los Tigres, dijo que aunque se ve en el Mundial 2022, eso no le quita el sueño y que ya platicará con la directiva.

«Es una lección de vida y no se acaba mi vida si no voy al Mundial».

«Yo la cagué, y he aprendido a no hacer eso y a controlarme más. En el clásico (regio) exploté, pero me controlé, aprendí de ese roce que tuve con la Selección; yo soy una persona con criterio y sé que me equivoqué», dijo Salcedo.