Daniel Passarella quiere volver a dirigir

Tras una pausa de 14 años Daniel Passarella está listo para retomar su carrera de director técnico, al grado que ya tendría 4 ofertas para volver a los banquillos, de acuerdo a su representante José Soto durante una entrevista con TyC Sports de Argentina.

Soto fue consultado sobre el futuro del 2 veces campeón mundial con Argentina ante lo cual aseguró que «Daniel tiene ganas de volver a dirigir. Tuvo ofrecimientos, hablé con varios equipos de acá y del exterior, 2 fueron selecciones. Él tiene el deseo fehaciente de volver a entrenar, volver al futbol».

Pasarella, que no dirige desde el 2007 cuando dejó el banquillo del River Plate, habría tenido ofertas de Argentina, Qatar y China las cuales no se han concretado, pero que de acuerdo a Soto: «Daniel quiere competir y tener la adrenalina de ganar, no piensa en el dinero».

Como entrenador el ex defensa argentina ha dirigido en su país, Italia, México y Brasil, además de las selecciones de Argentina y Uruguay, ganando 3 Ligas con River Plate, 1 Liga con Rayados, 1 Oro Panamericano y 1 Plata Olímpica con la ‘Albiceleste’, además del premio a Mejor Director Técnico Sudamericano de 1997.