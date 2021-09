Miguel Herrera aclara discusión con Salcedo: «Se enojó con la tarjeta»

A casi una semana de su derrota en el Clásico Regio 126 el plantel de Tigres se alista para continuar su marcha en el Grita México A21 recibiendo a Pumas, y el entrenador Miguel Herrera dio la cara ante los medios de comunicación para explicar la situación dentro de su equipo, especialmente el tema de la discusión con Carlos Salcedo y el regreso de Jordan Sierra.

El ‘Piojo’ descartó que en el Clásico hubiera existido un problema con el ‘Titán’, señalando que su molestia fue por la tarjeta amarilla que recibió al declarar que «Carlos sabemos que era un tipo que se repente se enoja, como nos pasó en el clásico, se enojó con la tarjeta que le pusieron, que no era bien tomada, pero estuvimos calmándolo, lo sacamos del juego porque estaba fuera de sí de lo que es le partido y al final hable con él y logramos que estuviera más concentrado en lo que tenía que hacer porque no quería que nos lo echarán»

Al hablar sobre la exclusión del felino de la Selección Mexicana Herrera respondió que «es un gran jugador, él tendrá que buscar el solucionar el problema que tuvo en selección, y también la parte del técnico en selección si quiere tener un equipo más fuerte pues también tendrá que poner de su parte»

El ex seleccionador nacional también fue consultado sobre los diversos nombres que sonaron para reforzar a Tigres y la sorpresiva decisión de reincorporar a Jordan Sierra al equipo, mencionando que «estuvimos buscando y hablando con Mauricio y Toño y Carlos, no es traer por traer no nada más llenar un espacio, es un jugador que seguía estando libre en este espacio, no encontrar el jugador que queríamos decidimos completar la parte de los extranjeros con el cupo que es Jordan»

Herrera también descartó a Leo Fernández para el juego de sábado debido a «que ya es su última semana de trabajo para contar con él para lo que sigue, todos los demás están listos», por lo cual volvería para enfrentar a San Luis.

Finalmente sobre la titularidad de Gignac el técnico auriazul señaló que «el que juegue André y no Carlos es decisión técnica, es mía, no es de que esté uno mejor de otro o jerarquías, lo ha hecho bien y también Carlos, haré lo mejor para el equipo siempre»