No le molesta no ser considerado al MVP

El lanzador de los Dodgers, Julio Urías, esta cerca de hacer historia al alcanzar las 20 victorias como lo hicieron Fernando ‘El Toro’ Valenzuela, Teodoro Higuera y Esteban Loaiza.

Sin embargo, el mexicano no está en la conversación para ganar el premio al MVP de la campaña regular, algo que no lo incomoda.

«No, no me molesta, hay tremendos jugadores en esta liga, tremendo talento y con números increíbles. Lo que salga sería bueno, pero mi gran reto es terminar saludable y si no se da es tomarlo de la mejor manera», confesó Urías en una entrevista para ESPN.

Lo que si busca conseguir el pitcher es la marca de 20 triunfos y de paso aspirar a ganar el Cy Young, distinción otorgada anualmente al mejor lanzador de las grandes ligas.

«No era mi meta más grande este año el Cy Young, pero con los números que ponemos ha surgido», reveló Urías.