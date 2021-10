Gignac sigue tocado

André-Pierre Gignac aún sigue presentando molestias en su tobillo debido a su lesión, por lo que permanecerá nuevamente en la banca en el encuentro ante el Necaxa.

Tras esta situación, Miguel Herrera informó durante una rueda de prensa que seguirán con el mismo equipo que enfrento al San Luis.

“André amaneció adolorido del tobillo que no ha parado la molestia desde que se lesionó, hizo una parte del entrenamiento, pero no, no va a estar, vamos a iniciar con el mismo equipo”, declaró.

Con esto, será ya el segundo partido en el cual el francés permanecerá en la banca, el primero fue en el duelo ante San Luis y ahora será ante el Necaxa.

El piojo recalcó durante la rueda de prensa que lo más importante es ganar y sumar tres puntos para poder seguir escalando en la tabla de posiciones.

«Lo importante es ganar, después si se combinan resultados que bueno, pero lo importante es sumar tres puntos, seguir escalando en la tabla, estamos en quinto o sexto lugar, pero ganar nos va a estar acercando a los primeros lugares, lo importante es eso, ganar», expresó.