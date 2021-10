Nacho Ambriz acepta la culpa por la mala racha del Huesca

Después de haber vencido a la Real Sociedad B el entrenador mexicano Ignacio Ambriz y el Huesca sufrieron un duro descalabro como locales ante el Tenerife por marcador de 2-1, resultado que aleja a los azulgranas de los puestos de ascenso, y han llevado al estratega tricolor a aceptar la culpa por los malos resultados.

En la rueda de prensa posterior al juego el ex entrenador de León aseguró que «me siento apenado con nuestra gente, que ha hecho una gran entrada y estaban ilusionados con ver a su equipo. No soy un tipo que saque pretextos. Por eso digo que el responsable soy yo de que no vuelva a fluir como fluía al principio».

CRÓNICA | La SD Huesca no puede con el CD Tenerife en El Alcoraz.



📝 Los visitantes remontan el tanto inicial de Joaquín con un gol en cada parte y cortan la progresión azulgrana en la tabla, en la 8ª jornada de LaLiga SmartBank.



1-2 | #HuescaTenerife — SD Huesca (@SDHuesca) October 2, 2021

La caída de hoy mandó al Huesca al 9° lugar de la segunda división española al sumar 10 puntos, producto de 3 Victorias, 1 Empate y 4 Derrotas, quedando a 5 puntos del último puesto con derecho a ascenso y con la amenaza de bajar más puestos en la tabla ante los resultados de otros equipos.