‘Canelo’ Álvarez apuesta su fortuna al que pruebe que se dopa

A un mes para su pelea con Caleb Plant, el boxeador mexicano Saúl Álvarez ha decidido encarar a sus críticos y a las acusaciones de dopaje, apostando su fortuna a la persona que pueda comprobar que usa sustancias prohibidas, lo cual reveló en una entrevista al diario Los Angeles Times.

El ‘Canelo’ aseguró al medio norteamericano que «yo puedo hacerme pruebas ahora mismo, hacerme pruebas de folículo, que rastrean 6 meses atrás y te sale todo. No solo las que ayudan al rendimiento, sino desde la marihuana, la cocaína, lo que sea. Apuesto toda mi fortuna a quien sea de que no me va a salir ninguna».

En su próxima pelea Álvarez planea unificar títulos, para convertirse en campeón absoluto de los pesos supermedianos, siempre y cuando venza a Plant con quien a se ha visto en una guerra de declaraciones y encontronazos.