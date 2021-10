Kylian Mbappé reconoce que buscó salir del Paris Saint Germain

Por Emanuel Martinez

En el pasado verano, Kylian Mbappé buscó irse del Paris Saint Germain, el delantero francés dijo en entrevista con RMC sport que intentó lograr un traspaso a otro equipo pero quería irse en buenos términos con el club.

«Pedí irme, y desde ese momento no quise renovar, quería que el club me buscara un traspaso para que pudieran tener dinero para buscar un recambio de calidad», mencionó el jugador campeón del mundo.

“Siempre he sido feliz en el PSG los cuatro años que pasé aquí y lo sigo siendo. Se lo anuncié los suficientemente pronto para que el club pudiera reaccionar. Quería que los dos saliéramos beneficiados y acabáramos de la mano para hacer un buen trato. Da miedo cuando tu presidente dice: ‘Nunca va a quedar libre’. Cuando escuché eso, tragué saliva y dije: ‘¿Qué va a pasar aquí?’. Por eso no quise reaccionar en caliente, porque, cuando escuché eso, me dije:’uff’. Pero les respeté y les dije: Si no quieren que me vaya, me quedo», mencionó el francés

«No me corresponde a mí juzgar, mi posición estaba clara. Dije que quería irme y lo dije bastante temprano», con esto finalizó Kylian Mbappé.

El contrato del jugador finalizará pronto, pues en enero el atacante francés puede irse al equipo que quiera, el pasado verano el Real Madrid ofreció 180 millones de euros pero el club rechazó la oferta.