Alex Morgan lidera a las jugadoras estadunidenses a evitar que el acoso en la liga femenil siga

Por Emanuel Martinez

Alex Morgan, futbolista del Orlando Pride pide que se ponga fin y se castigue el acoso sexual que ha tenido la Liga Nacional de Fútbol de Estados Unidos, pues durante una década las jugadoras han sufrido esto de parte de entrenadores.

En Estados Unidos el escándalo fue provocado después de se reveló que el entrenador Paul Riley de North Carolina Courage fue acusado de coerción sexual y comentarios fuera de lugar sobre la orientación sexual y el peso de las jugadoras.

La información fue revelada por The Athletic en una investigación donde docenas de testimonios de jugadoras de todos los equipos que Riley ha entrenado desde 2010.

Morgan junto Mana Shim y Sinead Farrell acudieron al programa Today para hablar sobre el caso.

«Estoy aquí para apoyar a Mana y Sinead y para continuar amplificando sus voces, y solo mostrar la falla sistémica de la liga y lo mal que hicieron al manejar el caso, la queja y la investigación de Mana y dónde le fallaron a Mana y Sinead, y probablemente muchas otras mujeres», expresó Morgan y pidió que la Liga se más proactiva en estos temas, cuando miro hacia atrás, traté de ser la mejor amiga y compañera de equipo posible para Mana ayudándola a presentar una queja, cuando en ese momento no había una política contra el acoso, no había recursos humanos de la liga, no había línea directa anónima, no había forma de denunciar.”, menciono la jugadora estadunidense

La comisionada, Lisa Baird presentó su renuncia a la NWSL después de que se revelaran las declaraciones. Los partidos programados para el pasado viernes y sábado fueron pospuestos. Además de que la Asociación de Jugadores de la Liga Nacional de Futbol Femenino emitió un comunicado en apoyo de las jugadoras.