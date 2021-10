Manuel Lapuente rechaza a Funes Mori en el ‘Tri’: «No es mexicano»

El regreso de Raúl Jiménez a la Selección Mexicana ha generado un incremento a los cuestionamientos sobre la presencia de Rogelio Funes Mori, a los cuales ahora se sumó el ex entrenador del ‘Tri’ Manuel Lapuente que ha rechazado la presencia del delantero de origen mexicano por que «no es mexicano».

En una entrevista para Marca Claro el ex entrenador, que dirigió a México en el Mundial de Francia 98 y a ganar la Copa Confederaciones 99, fue consultado sobre su favorito entre el ‘Lobo’ y el ‘Mellizo’ respondiendo que «Raúl, Raúl y nueve veces Raúl. Es mexicano y está representando a México. Funes Mori es un excelente muchacho, es un excelente jugador, no tengo nada en contra de él, pero no es mexicano y es la Selección Mexicana lo que representa».

El delantero del Monterrey empezó a ser llamado al ‘Tri’ ante la ausencia de Jiménez por lesión y la crisis de atacantes mexicanos, destacando en la pasada Copa Oro al ser subcampeón de goleo con 3 goles aunque el arranque de la eliminatoria mundialista presentó la peor cara del ‘Mellizo’ al irse en blanco en 3 partidos.