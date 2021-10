Luca Martínez quiere jugar el Mundial con México

Con una actividad mayor con el Rosario Central de Argentina y una cuota goleadora en aumento, el delantero Luca Martínez Dupuy se ha convertido en uno de los prospectos juveniles más llamativos de América y ya ha dejado en claro sus deseos de jugar con la Selección Mexicana.

Durante una entrevista al diario Reforma, el ariete ‘Canalla’ señaló que el Mundial de México 2026 es su gran objetivo ya que «la verdad es un sueño poder jugar ese Mundial, sería el mayor sueño de todos hecho realidad. Yo nací y a los 3 meses estaba en el estadio Azteca mirando a mi papá jugar en el segundo equipo del América».

Martínez confirmó su disposición a defender al ‘Tri’ porque «México hasta el día de hoy nos dio un techo y un plato de comida, estoy super agradecido y lo mínimo que puedo hacer es dejar la vida dentro de la cancha.

El ariete nacido en San Luis, que actualmente forma parte de la gira de la Selección Mexicana sub 21 por Europa, no descartó defender a Argentina en caso de un llamado pero aclaró que «hoy estoy acá con este escudo y representando a este país. No pienso en que va a pasar, si más adelante me cita la Argentina, hoy por hoy estoy acá, me siento muy bien y mientras me siga llamando México vendré acá».