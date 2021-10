Necaxa confirma interés en fichar a Carlos Tévez

Pese a que suma 5 meses sin jugar de manera profesional, el delantero argentino Carlos Tévez aún no se ha retirado del futbol y continua atrayendo la atención de clubes de todo el mundo, y uno de los más interesados ha sido el Necaxa lo cual fue revelado por la directiva del club.

Durante una reciente entrevista con el canal TVC, Santiago San Román (Director Deportivo de los Rayos) confirmó que los hidrocálidos buscaron firmar al ‘Apache’ sin éxito. «Si hubo pláticas para que viniera, ojalá jugadores como él vengan a Necaxa» declaró San Román, quien no descartó que el Necaxa vuelva a intentar firmar al atacante de 37 años.

Tévez dejó al Boca Juniors en junio pasado, alegando que no estaba «mentalmente preparado» para las necesidades actuales del club, aunque no descartaba volver al balompié profesional en unos meses, lo cual puede abrirle las puertas del futbol mexicano gracias a la reciente inversión extranjera que han recibido los ‘Rayos’ y que puede cubrir las pretensiones del ex delantero de la selección argentina.