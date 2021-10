«No hay presión en el equipo», Eva Espejo previo al clásico

Por Emanuel Maartinez

Este sábado nueve de octubre, el equipo comandado por Eva Espejo, se medirá antes las Tigres de la UANL, ambos equipos llegan invictas al juego, el factor es que las Tigres llegan con una racha invicta de 33 juegos.

Las Rayadas tuvieron hoy día de medios, donde tanto futbolistas como la misma Eva Espejo dio palabras a los medios, donde aseguro que no hay presión para el plantel, pues es equipo que buscará ganar dentro y fuera de la cancha, no importa si no se llevan los tres puntos.

«No, no hay presión, pocas veces he hablado de esto , pero, estoy en club que nos ha permitido dialogo, nos ha apoyado en todo y hemos logrado una sinergia impresionante, así que creo que eso me hace estar fortalecida y estoy en una institución con valores claros, somos un equipo ganador y queremos ganar dentro y fuera de la cancha, no importa que no nos llevemos los tres puntos»

Este fin de semana el conjunto felino y las Rayadas buscaran imponer condiciones, como uno y dos de la tabla se espera que sea un duelo electrizante que probablemente dejaran altas expectativas en los aficionados.