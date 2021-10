Johan Vázquez: «Me he sentido un poquito incómodo»

Tras una gran actuación en los Juegos Olímpicos de Tokyo el defensa mexicano Johan Vázquez esta viviendo una segunda mitad de año complicada en Italia, ya que aún no ha podido debutar con el Genoa y el idioma se perfila como su gran barrera, al grado de revelar que ya se siente incómodo.

Durante una reciente entrevista con TV Azteca, el seleccionado mexicano fue cuestionado sobre su rol de suplente en Italia, revelando que «sí me he sentido un poquito incómodo, he querido jugar, y lo poco que he hablado con el técnico, porque es un tema delicado el idioma, es que sea paciente que no me preocupe tanto».

Sobre su adaptación Europa el ex jugador de Pumas destacó que ha recibido de Hirving Lozano, además de los defensas Héctor Moreno y Néstor Araujo, comentando «el tema de Italia es difícil, no es una liga normal, es muy competitiva con equipos muy fuertes»

Vázquez no ha visto acción con el Genoa desde su llegada, ni en Liga ni en Copa, mientras su escuadra coquetea peligrosamente con los puestos de descenso, al ubicarse en 16° lugar de la tabla con 5 puntos en 7 fechas, solo una unidad arriba del último puesto de descenso, además de ser la segunda defensa más castigada de la Serie A con 16 goles en contra.