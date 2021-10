Necaxa y Cruz Azul denuncian agresiones de las árbitras de la Liga MX Femenil

La jornada 12 del Grita México A21 se ha visto ensuciada por la polémico gracias a las árbitras, las cuales habrían agredido verbalmente a jugadoras de Necaxa y Cruz Azul, lo cual fue denunciado por los entrenadores de ambas escuadras en rueda de prensa.

Jesús Palacios, estratega de las ‘Centellas’, reveló a la prensa que la asistente Mayra Mora llamó «payasita» a una de sus jugadoras, acción que habría sido presenciado por la Comisaria del partido. «Le dice una palabra fuerte a una de mis jugadoras, tengo que hacerlo público porque al final de cuentas ellas están para llevar por buen puerto» declaró el ‘Jesse’ después del partido en que su equipo cayó 1-0 contra Atlas.

El Cruz Azul-León también tuvo problemas con el cuerpo arbitral, ya que el entrenador cementero Carlos Pérez señaló que la silbante Katia García se la pasó diciéndole a las capitalinas que era mundialista y ellas no.

Pérez declaró a la prensa que «hago un llamado a la Comisión de Arbitraje que la señorita no se refiera a las jugadoras como que ella es seleccionada y ellas no, todo el tiempo les está diciendo que es mundialista y eso no se vale», en la cancha las cementeras empataron 0-0 con ‘La Fiera’