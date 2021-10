“La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí», Robert Lewandowski habla sobre ganar el galardón

Por Emanuel Martinez

El jugador de la selección de Polonia y el goleador del Bayern Múnich, Robert Lewandoski habló con marca claro sobre ganar el balón de oro mencionando que sería un honor ganar el premio.

“La posibilidad de ganar el Balón de Oro significa mucho para mí, me hace sentir orgulloso, si consideras todo lo que he conseguido no solamente este año, el pasado también, que se canceló la ceremonia, gané muchos títulos, anoté muchos goles, significaría mucho para mí ganarlo, ganar la Liga de Campeones, Supercopa, el Mundial de Clubes, rompí el récord de Gerd Müller de 41 goles en la Bundesliga, fue algo impresionante, me hace sentir muy orgulloso y feliz. Todos vieron lo que hice y lo que sigo haciendo. Mis logros pueden responder esta pregunta, porque los últimos dos años fueron un gran logro no solo para mí, sino para cualquier futbolista en la historia.”, mencionó el delantero.

“No lo sé la verdad, porque no importa de dónde vengo, porque tengo posibilidades de ganar el Balón de Oro, he demostrado que no es importante de dónde vienes, importa lo fuerte que trabajes, estar ahí, he demostrado que pese a haber tenido un inicio complicado en mi carrera, se puede tener mucho éxito y estar en lo más alto.”

Robert Lewandoski llega a esta ceremonia con las credenciales necesarias para poder ganar el balón de oro, pues en esta temporada anotó 46 goles en la Bundesliga y además ganó la Champions League con el Bayern Múnich, aunque no le dieron el galardón por el COVID-19, este año podría ser el bueno para el polaco.