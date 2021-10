Tigres recupera a Gignac y al ‘Diente’ López

El parón de la Liga MX por la fecha FIFA arrojó noticias positivas para Tigres, al darse el regreso de André-Pierre Gignac y Nico López a los entrenamientos de los felinos, lo cual abre la posibilidad de que ambos delanteros estén disponibles para el partido de la fecha 13 contra Cruz Azul en el Azteca.

Gignac, que atraviesa su peor torneo en México al no poder anotar aún, no ha participado en los últimos 2 juegos de Tigres al no recuperarse del todo de la lesión que arrastra tras participar en los Juegos Olímpicos, registrando solo 3 partidos disputados en el Grita México A21.

André-Pierre Gignac y Nico López ya entrenaron al parejo de sus compañeros este lunes.



Es muy probable que estén disponibles para enfrentar a Cruz Azul este sábado.



Por su parte el ‘Diente’, que ha sido el gran referente del ataque de Tigres este semestre con 6 goles y compite por el título de goleo individual, tuvo que ser operado por apendicitis, cirugía que lo marginó de los últimos 3 encuentros de los felinos y frenó la que está siendo su mejor campaña desde que llegó a México.