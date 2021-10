Daniela Pulido: «Había entrenamientos en que no les daban agua»

Recientemente la Liga MX Femenil se vio involucrada en la polémica al darse a conocer los bajos salarios que muchas de sus jugadoras percibían en los primeros años o en algunos casos aún perciben, problema que ha vuelto a quedar en evidencia gracias a la ex jugadora de Chivas Daniela Pulido que reveló las carencias de la Liga mencionando que incluso llegaron a no darles agua en los entrenamientos.

Durante una reciente entrevista con el youtuber Werevertumorro, la ex defensa rojiblanca mencionó que «los problemas no solo estaban en Chivas, también en todos los equipos de la Liga. No te miento, había entrenamientos en los que no les daban agua, tenían que llevar su agua».

Pulido, que se retiró del futbol profesional en 2020 reclamando el bajo salario, declaró que «solo Chivas, América, Tigres, Monterrey y por ahí Atlas dan buen trato de equipo TOP, pero hablas de solo 5 equipos en toda la Liga Femenil que dan esa facilidad, las niñas de otros equipos tenían que solventar todo».